Уровень безработицы в США, который, как ожидают экономисты, в мае достигнет 19,8%, опустится ниже 10% к концу 2020 года, заявил министр труда США Юджин Скалиа, передает Reuters.

Уровень безработицы в США, который, как ожидают экономисты, в мае достигнет 19,8%, опустится ниже 10% к концу 2020 года, заявил министр труда США Юджин Скалиа, передает Reuters.По словам министра, снижение уровня безработицы будет связано со снятием ограничительных мер, которые были введены для борьбы с пандемией коронавируса.Скалия также заявил, что стоит рассмотреть идею бонуса, побуждающего работников возвращаться на свои прежние рабочие места.Как сообщалось, почти 2 миллиона американцев обратились за пособиями по безработице на прошлой неделе, в то время как предприятия в США начали возобновлять работу.Число американских граждан, впервые подавших заявки на пособие по безработице, за неделю по 30 мая составило 1,877 миллиона.Показатель опустился ниже 2 миллионов впервые с тех пор, как предприятия и магазины начали закрываться в середине марта из-за коронавируса.