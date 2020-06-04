В этом году сериал 2000 года Граница. Таежный роман отмечает 20-летие. Теленовелла режиссера Александра Митты завоевала любовь зрителей, а снимавшихся в ней актеров сделала звездами. Именно благодаря этому проекту Ренату Литвинову и Ольгу Будину сегодня знает вся страна.

В этом году сериал 2000 года "Граница. Таежный роман"отмечает 20-летие. Теленовелла режиссера Александра Митты завоевала любовьзрителей, а снимавшихся в ней актеров сделала звездами. Именно благодаря этомупроекту Ренату Литвинову и Ольгу Будину сегодня знает вся страна.Очередной выпуск программы "Сегодня вечером" на Первомканале посвящен именно легендарному проекту Митты. В студии ток-шоу собрались главныезвезды картины: Марат Башаров, Ольга Будина, Алексей Гуськов, Елена Панова иМихаил Ефремов. Режиссер ленты и артистка Рената Литвинова общались сосъемочной площадкой по видеосвязи.По словам ОльгиБудиной, после выхода сериала "Граница. Таежный роман" ей приходили письма со всехуголков страны. Иногда сообщения были адресованы не ей, а скорее ее героине.Незнакомые люди просили артистку бросить экранного возлюбленного. Более того, как-топоклонник предложил Будиной переехать к нему в деревню: "Мама тебя молоком отпоит, сырниками накормит,а то, что ты такая худая".Ольга не скрывает, что работать в картине Митты ей былосложно. Роль не давалась. Актриса осуждала свою героиню, ведь та изменяет мужу."Ну как же так? Что я, гулящая женщина, что ли?" – рассуждала артистка тогда.Режиссеру приходилось успокаивать Будину. Он говорил, что сценарий прекраснонаписан: у персонажа Ольги есть супруг, а также мужчина, которого онадействительно любит.Съемки в сериале "Граница. Таежный роман" стали испытанием идля Михаила Ефремова. Работа в теленовелле совпала с трагедией в его семье: умер папа. АлександрМитта опасался, что актер не сможет перевоплотиться в персонажа-весельчака. Пословам Ефремова, режиссер долго думал, прежде чем его утвердить. Михаил оченьблагодарен Богу, что в итоге попал в проект и со всеми подружился.В студии программы "Сегодня вечером" вспомнили также, чтоРената Литвинова никогда не одевалась в общей костюмерной. Все наряды длягероини артистка подыскивала сама. Режиссер картины доверял вкусу Ренаты.