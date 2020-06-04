денис сердюков убежден, что Ирина Цывина предчувствовала свою смерть. Уж крайне странные сообщения она ему слала.

денис сердюков убежден, что Ирина Цывина предчувствовала свою смерть. Уж крайне странные сообщения она ему слала.Ирина Цывина и Денис Сердюков познакомились три года назад на фестивале "Амурская осень". "Ира произвела на меня впечатление жизнерадостной девушки, в которой была искорка. Такой она мне и запомнилась…. С бесенком в глазах", – вспомнил мужчина.Спустя время он понял, что у Ирины Цывиной серьезные проблемы с алкоголем. "Она изменилась. Ушла та искорка, о которой я говорил. Она как будто погасла. Я понял, что ей нужна помощь", – заключил Сердюков. По его словам, как только он заговаривал о лечении, Ирина реагировала очень остро, отрицая, что у нее есть проблемы со спиртным. Они даже ссорились из-за этого.Сердюков убежден, что его возлюбленная умирать не собиралась. Ведь у нее были съемки, спектакли. за несколько дней до смерти она послала Денису ряд сообщений, в которых рассуждала о своей смерти."Если я умру, ты хоть вспомнишь меня?" – написала мне Ира дней за десять до своего ухода. Такой пророческой получилась наша переписка, в которой я пытался Иру успокоить… "Ира, ты не умрешь, перестань", – ответил я. "Все умирают", – написала она. – "Может, я раньше". – "Дурачок. Я раньше". "Только Бог это знает", – продолжил я. "Хотя только Богу видно", – написала она. "Мы в один голос ответили", —тут же добавила она", – зачитал Сердюков.Ирина Цывина умерла 17 апреля 2019 года. "По официальному заключению экспертизы, у Иры была кардиомиопатия. Женя (сын актрисы. – Прим.ред.) вел себя странно. . Мы удивлялись этому. То он нашел маму в спальне, то в ванной, то на кухне – моющей посуду, то лежащей на каменном полу. Много странных, непонятных вещей произошло после смерти Иры..." – отметил мужчина.Денис Сердюков считает, что могло случиться все, что угодно. По его словам, когда Ирина Цывина была в нехорошем состоянии, то она не держалась на ногах. "То, что случилось в середине апреля, могло произойти гораздо раньше. Не рассчитав свои силы, Ира могла удариться о каменный пол", – заключил Сердюков.