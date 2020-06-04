Звезда сериала Глухарь попалась в лапы
мошенников. Счет актера Дениса Жарикова опустошили.
Звезда сериала "Глухарь" попалась в лапы
мошенников. Счет актера Дениса Жарикова опустошили.
21-летнему артисту позвонила незнакомая девушка. Собеседница
представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она утверждала, что с карты Дениса пытаются
похитить средства.
В процессе разговора выяснилось, что у Жарикова нет счетов в
"Сбербанке". Тогда незнакомка якобы перевела его на специалиста "Альфа-банка".
Со злоумышленниками артист беседовал два часа. Мошенникам
удалось убедить актера в необходимости перевести деньги на "резервный счет".
Спустя время звезда сериала "Глухарь" поняла, что деньги
похищены, передает . Мошенники сняли со счета 145 тысяч рублей. Денис Жариков обратился в
полицию. Правоохранительные органы уже начали проверку.
Напомним, 21-летний Денис
Жариков – востребованный актер. У него, несмотря на молодой возраст, большая
фильмография. Многие зрители знают и любят его по роли Саши Зимина с сериале "Глухарь".
30 Июн 2018 в 8:23 PDT
Отметим, что артист не в первый раз становится жертвой
злоумышленников. В 2013 году его ограбили прямо на улице. Незнакомец затащил
его в подъезд, забрал золотой крестик с цепочкой и дорогой смартфон. Денису
Жарикову на тот момент было всего 14 лет.