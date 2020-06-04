Звезда сериала Глухарь попалась в лапы мошенников. Счет актера Дениса Жарикова опустошили.

Звезда сериала "Глухарь" попалась в лапымошенников. Счет актера Дениса Жарикова опустошили.21-летнему артисту позвонила незнакомая девушка. Собеседницапредставилась сотрудницей службы безопасности банка. Она утверждала, что с карты Дениса пытаютсяпохитить средства.В процессе разговора выяснилось, что у Жарикова нет счетов в"Сбербанке". Тогда незнакомка якобы перевела его на специалиста "Альфа-банка".Со злоумышленниками артист беседовал два часа. Мошенникамудалось убедить актера в необходимости перевести деньги на "резервный счет".Спустя время звезда сериала "Глухарь" поняла, что деньгипохищены, передает . Мошенники сняли со счета 145 тысяч рублей. Денис Жариков обратился вполицию. Правоохранительные органы уже начали проверку.Напомним, 21-летний ДенисЖариков – востребованный актер. У него, несмотря на молодой возраст, большаяфильмография. Многие зрители знают и любят его по роли Саши Зимина с сериале "Глухарь".30 Июн 2018 в 8:23 PDTОтметим, что артист не в первый раз становится жертвойзлоумышленников. В 2013 году его ограбили прямо на улице. Незнакомец затащилего в подъезд, забрал золотой крестик с цепочкой и дорогой смартфон. ДенисуЖарикову на тот момент было всего 14 лет.