Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии. Один из местных жителей успел покинуть жилище и снял погружение на видео.

Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии. Один из местных жителей успел покинуть жилище и снял "погружение" на видео.Местом действия стал мыс Кракнес, что в коммуне Алта, — именно тут примерно в пять часов вечера по московскому времени 3 июня и возник оползень шириной порядка 610 метров. В бывшей рыбацкой деревушке расположены дачные дома, владельцы которых приезжают только на выходные, так что на месте был только Ян Эгил Бэккеби."Я только собрался перекусить, как услышал треск на крыше. Сначала подумал на птиц, но выглянул в окно и увидел оборванный кабель и обломки досок", — рассказал он изданию Altaposten.Раздумывать мужчина не стал — бросился на ближайший холм, откуда и наблюдал, как его и еще семь домов исчезают в пучине. Ян с горечью признал, что его дом был самым крепким в деревушке, он его отремонтировал только четыре года назад.В этот же день оползни сошли и в других местах коммуны Алта, но все они были менее разрушительны. В результате разгула стихии никто не пострадал.