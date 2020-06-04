Они проводят уникальные мастер-классы
Бригада московских врачей провела для медиков Владимирской области уникальные мастер-классы по ультразвуковой диагностике лёгких, а также по катетеризации центральных артерий под контролем ультразвука.
Доктора дали рекомендации по ведению пациентов с коронавирусом и по маршрутизации зараженных.
В больнице в Муроме был организован телемост с руководителем столичной Городской клинической больницы №40 Денисом Проценко. Главврач больницы в Коммунарке дал ценные рекомендации медикам по вопросам лечения и диагностики COVID-19, а также по некоторым аспектам организации медпомощи.
На следующей неделе столичные врачи посетят госпиталь в Юрьевце и обсерваторы региона.