В эксклюзивном интервью телеканалу Россия 24 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом бюджет столицы в этом году недополучит налогов на 500 миллиардов рублей и израсходует не запланированные ранее 250 миллиардов.

В эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом бюджет столицы в этом году недополучит налогов на 500 миллиардов рублей и израсходует не запланированные ранее 250 миллиардов."Это будут новые расходы, которые мы не предполагали", — сказал Сергей Собянин. Он сообщил, что эти деньги пойдут на поддержку бизнеса, граждан, и на борьбу с ковидом.Таким образом, отметил столичный градоначальник, разница между тем, что планировали власти Москвы, и тем, что получится, составит 750 миллиардов рублей.