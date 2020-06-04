Москвичам придется носить маски до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса. Это может произойти в октябре текущего года или позднее.

Москвичам придется носить маски до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса. Это может произойти в октябре текущего года или позднее, сообщил в интервью ТАСС мэр столицы Сергей Собянин."По разным оценкам, вакцину можно ждать с октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины", — сказал он.Мэр добавил, что полностью вернуться к прежнему образу жизни мы сможем через год.