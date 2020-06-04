Новый поворот в деле об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Теперь за решеткой — все четверо полицейских, участвовавших в его задержании. Примечательно, что один из них - Джей-Александер Кьюн - явился в полицейский участок с повинной сам. Всем предъявлено обвинение в пособничестве.

Новый поворот в деле об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Теперь за решеткой — все четверо полицейских, участвовавших в его задержании. Примечательно, что один из них — Джей-Александер Кьюн — явился в полицейский участок с повинной сам. Всем предъявлено обвинение в пособничестве. Что касается основного подозреваемого — Дерека Шовена, то статью для него ужесточили. Но семье погибшего этого мало.Девять дней массовых протестов по всем Соединенным Штатам потребовалось генеральному прокурору Миннесоты, чтобы предъявить обвинения не одному, а всем участникам задержания Джорджа Флойда. Коллегам офицера Шовена, который семь минут давил на шею афроамериканца, пока тот не задохнулся, предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Для каждого установлен залог в 1 миллион долларов."Я просил предоставить время для тщательного изучения всех доказательств по делу. И теперь я могу сказать, что мы внесли поправки. И в обвинение для бывшего офицера Дерека Шовена в том числе. Я твердо верю, что эти события отвечают требованиям справедливости для Джорджа Флойда, его семьи, нашего сообщества и нашего государства", — отмечает генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон.Самого Шовена теперь обвиняют не в причинении смерти по неосторожности, а в убийстве второй степени — оно подразумевает отсутствие умысла при совершении тяжкого преступления. Максимальное наказание – 40 лет лишения свободы. Но семье погибшего этого мало. Перед протестующими в Миннеаполисе они вновь требуют переквалифицировать обвинение."Конечно, мы хотим большего. Обвинение должно быть в убийстве первой степени. Ведь очевидно, что это было убийство. Наверняка, еще есть информация, которую пока не озвучили, но она вам покажет, что убийство было умышленным. Мы должны бороться дальше. Когда меня спрашивают, не расстроен ли я тем, что люди устраивают беспорядки и грабежи, я отвечаю "нет". Я против насилия, но это единственный путь для изменений. В любой другой стране, когда идут изменения, города полыхают", — говорит представитель семьи Джорджа Флойда Джастин Миллер.В США уже более 350 городов присоединились к митингам против полицейского произвола. Вашингтон практически перешел на осадное положение — подходы к Белому дому отгородили не только дополнительным забором, но и тяжелой техникой и "живым щитом" из военных. Более тысячи человек собрались у Капитолия на сидячую забастовку. Марш в защиту прав афроамериканцев прошел по улицам Сиэтла. А в Лос-Анджелесе митинг в поддержку темнокожих устроили представители сексуальных меньшинств."Мы должны бороться все вместе. Все ущемленные общества должны встать плечом к плечу. Ведь нарушения прав пересекаются. Мы должны быть друг за друга. Я хочу, чтобы они поддерживали мое равенство в правах так же, как я поддерживаю их", — подчеркивает протестующий Джастин Тиндалл.В этот раз протесты были относительно мирными. То ли из-за того, что 28 из 50 штатов обратились за помощью к Национальной гвардии, то ли из-за того, что все больше людей выходят защищать свои дома и магазины с оружием в руках. В любом случае Дональд Трамп решил пока отложить введение в города военных, о чем и заявил в интервью журналистам. Впрочем, он добавил: если такая необходимость возникнет, то силами Национальной гвардии подавление беспорядков не ограничится.