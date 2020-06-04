Пенсионерам в России могут дополнительно выплатить 1,38 триллиона рублей. С такой инициативой выступили во фракции Справедливая Россия в нижней палате парламента. Соответствующий законопроект направят на рассмотрение правительства.

Пенсионерам в России могут дополнительно выплатить 1,38 триллиона рублей. С такой инициативой выступили во фракции "Справедливая Россия" в нижней палате парламента. Соответствующий законопроект направят на рассмотрение правительства.В партии утверждают, что государство с 2015 года экономит на индексации пенсий в России – из-за этого перед гражданами образовался огромный долг. Сейчас подходящее время выплатить эти деньги, полагают справедливороссы.По мнению партийцев, в отличие от семей с детьми и других пострадавших категорий граждан, пенсионерам в России во время эпидемии коронавируса государство не помогло. По словам галвы "Справедливой России" Сергея Миронова, ежегодную индексацию необходимо проводить для всех пожилых граждан.В партии предложили выделить на новую индексацию пенсий в России 1,38 триллиона рублей. Такой законопроект эсеры направили в правительство, кабмину предстоит подготовить отзыв на документ.С 1 июня в два раза увеличатся, достигших возраста 80 лет. А с 1 августа на 13,9% будет проведена индексация накопительной пенсии.Ранее в ПФР рассказали о мошенниках, которые пытаются нажиться на пенсионерах в России во время эпидемии. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов и вымогают у пожилых людей деньги.Также преступники предлагают помощь с покупкой продуктов, а после исчезают с деньгами. Некоторые из аферистов представляются волонтерами, почтальонами и другими лицами, которые вызывают доверие у пенсионеров в России.По достижении 80 лет прибавка к страховой пенсии происходит автоматически.Обращаться в ПФР не нужно.— Пенсионный фонд РФ (@pension_fond)