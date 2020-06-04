На космодроме Восточный продолжаются работы по подготовке к запуску на околоземную орбиту новейшей отечественной ракеты Ангары. Об этом сообщает ГТРК Амур. На данном этапе здесь ждут большой посылки из Архангельской области, необходимой для строительства нового стартового комплекса.

На космодроме "Восточный" продолжаются работы по подготовке к запуску на околоземную орбиту новейшей отечественной ракеты "Ангары". Об этом сообщает ГТРК "Амур". На данном этапе здесь ждут большой "посылки" из Архангельской области, необходимой для строительства нового стартового комплекса.Специалисты из Северодвинска сейчас готовят гигантский пусковой стол для ракеты. Его, а также другое необходимое для запуска ракеты оборудование, отправят водным транспортом.О том, как создается уникальная инфраструктура для отправки "Ангары" в космос, сняли фильм в "Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры". По информации "Роскосмоса", новейшую отечественную ракету в грузовом варианте впервые планируется запустить на околоземную орбиту с амурского космодрома через три года. Запуск пилотируемого аппарата должен состояться в 2025 году.