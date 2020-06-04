Ямальские мостостроители заканчивают возведение моста через реку Пур. На данный момент смонтировано 90 процентов металлоконструкций переправы. Жители трех районов получат возможность передвижения, минуя воду.

Ямальские мостостроители заканчивают возведение моста через реку Пур. На данный момент смонтировано 90 процентов металлоконструкций переправы. Жители трех районов получат возможность передвижения, минуя воду.Общая длина переправы чуть больше километра. Для смыкания берегов осталось пройти 225 метров. В этом месте, сообщает ГТРК "Ямал", строители используют метод надвижки.Губернатор Ямала обратился к жителям региона с просьбой придумать название для моста. Кроме того, Дмитрий Артюхов заверил, что откроют новую переправу раньше намеченного срока, то есть до конца 2020 года. Этого ждут несколько тысяч жителей Красноселькупского, Пуровского и Тазовского районов, которые долгое время пользовались понтонной переправой или плавсредством на воздушной подушке.