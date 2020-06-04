Нападающий Атлетико и сборной Испании Диего Коста приговорен к шести месяцем лишения свободы. 31-летний футболист признан виновным в неуплате налогов.

Нападающий "Атлетико" и сборной Испании Диего Коста приговорен к шести месяцем лишения свободы. 31-летний футболист признан виновным в неуплате налогов.Однако Коста не отправится за решетку. Вместо тюремного заключения он выплатит штраф в 36 тысяч евро. Саму сумму задолженности в миллион сто тысяч Диего уже выплатил испанскому казначейству. "Атлетико" пошел навстречу футболисту и поможет ему заплатить штраф.В 2014 году во время перехода из "Атлетико" в "Челси" Диего Коста заключил спонсорский контракт, доходы от которого скрыл. Именно уклонение от налогов с этих доходов было поставлено в вину нападающему, вернувшемуся из "Челси" в "Атлетико".