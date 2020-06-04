На юге Китая неизвестный мужчина напал с ножом на начальную школу. Пострадали по меньшей мере 40 человек.

На юге Китая неизвестный мужчина напал с ножом на начальную школу. Пострадали по меньшей мере 40 человек. На кадрах видно, как раненых детей выносят из здания школы.На месте работают сотрудники скорой помощи. Трое пострадавших — в тяжелом состоянии. Это директор школы, охранник и один из учеников. Их доставили в больницу, сообщает телеканал "Россия 24".Нападение произошло у входа в образовательное учреждение перед началом уроков. Злоумышленника задержали. Им оказался 50-летний мужчина. Его личность пока не разглашают. Мотивы преступника не установлены.