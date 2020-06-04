Всю Россию волнует лишь один вопрос: когда закончится карантин. Многие жители страны уверены, что необходимо отменять режим самоизоляции, ведь нынешняя ситуация негативно сказалась на финансовом благополучии. Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова дала оптимистический прогноз и рассказала, готова ли страна к выходу из карантина.

Всю Россию волнует лишь один вопрос: когда закончится карантин. Многие жители страны уверены, что необходимо отменять режим самоизоляции, ведь нынешняя ситуация негативно сказалась на финансовом благополучии. Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова дала оптимистический прогноз и рассказала, готова ли страна к выходу из карантина.На данный момент продолжают разрабатывать вакцину против коронавируса. Над ней трудятся ученые из разных стран, в том числе России. Лейла Намазова-Баранова утверждает, что вакцинация пройдет в несколько этапов. Сначала будут прививать пациентов, которые входят в группу риска. После этого вакцину получат другие граждане.Многих пугает то, что препарат для иммунитетаразрабатывается слишком быстро. Эксперт считает, что бояться нечего. Все лекарственные средства проходят полный цикл клинических исследований, о результатах которых будет проинформировано население страны, пишет "".Однако сидеть на карантине до тех пор, пока не создадут вакцину против коронавируса, необязательно, отметила Намазова-Баранова. Снизить распространение COVID-19 можно с помощью соблюдения гигиенических норм и иммунопрофилактики."Ситуация стабильная, койки свободные в стационарах есть. Значит, настало время снимать ограничения", – заявила специалист Минздрава.Все граждане уже запомнили, что мыть руки и соблюдать дистанцию необходимо. Однако также важно знать, что нужно начать укреплять иммунитет – высыпаться, заниматься физическими упражнениями и правильно питаться. Также эксперт порекомендовала всем, кто набрал лишние килограммы за время карантина, немедленно от них избавляться.