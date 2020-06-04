Действующая чемпионка мира по конькобежному спорту на дистанции 5000 метров Наталья Воронина удостоена премии имени Оскара Матисена, который вручается за лучшее достижение сезона. Она стала первой россиянкой, взявшей эту престижную награду.

Действующая чемпионка мира по конькобежному спорту на дистанции 5000 метров Наталья Воронина удостоена премии имени Оскара Матисена, который вручается за лучшее достижение сезона. Она стала первой россиянкой, взявшей эту престижную награду.Организаторы оценили мировой рекорд Натальи, который она установила на февральском чемпионате мира в Солт-Лейк Сити. Тогда она преодолела дистанцию в 5000 метров за 6 минут 39,02 секунды, став первой конькобежкой с подобным результатом.Как сообщает ТАСС, главный приз будет вручен Ворониной в следующем сезоне, календарь которого утвердят позже.Отметим, что истории российского конькобежного спорта ранее не было ни одного спортсмена, становившегося лауреатом данной премии. Обладателем главного приза становились разве что советские конькобежцы, последним их которых был Николай Гуляев в 1987 году.Также приз имени Матисена брали Борис Стенин (1960), Антс Антсон (1964) и Евгений Куликов (1975).