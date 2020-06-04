Мэр столицы Сергей Собянин сделал важное о выходе из режима карантина из-за пандемии коронавируса в Москве. Он отметил, что горожане ответственно подошли к вынужденной самоизоляции.

Мэр столицы Сергей Собянин сделал важное о выходе из режима карантина из-за пандемии коронавируса в Москве. Он отметил, что горожане ответственно подошли к вынужденной самоизоляции.По словам градоначальника, 8 июня можно будет сказать о графике выхода из ограничений в Москве до июля. Собянин заверил, что основная их масса будет снята.Материал дополняется