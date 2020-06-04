На телеканале Россия 1 – разоблачение популярной в соцсетях бывшей участницы реалити-шоу и фитнес-тренера, из-за которой многие девушки лишились своих сбережений. Виктория Цатурян недавно объявила о сборе денег на собственное реалити-шоу, но оно не состоялось, а собранные на него миллионы пропали.

В эфире телеканала "Россия 1" – разоблачение популярной в соцсетях бывшей участницы реалити-шоу и фитнес-тренера, из-за которой многие девушки лишились своих сбережений.Виктория Цатурян делилась с подписчиками гламурными фотосессиями, а недавно объявила о сборе денег на собственное реалити-шоу под названием "Построй свое тело с любовью".Девушкам обещали за 21 день помочь привести в порядок физическую форму и даже найти любовь.Многие, кто уже давно следил за публикациями Виктории, признаются, что доверяли ей. Они отправляли свои фото с заявками на участие в шоу, а когда им сообщали, что они "прошли кастинг", то "по договору" перечисляли десятки тысяч рублей ради участие в нем.Однако миллионы рублей пропали, шоу не состоялось, а обманутые девушки требуют свои деньги обратно.Впрочем, Виктория уверяет, что она занималась только рекламой, а в хищениях обвиняет некую Карину Ерчкову (она же Марго), которая должна была стать директором этого мероприятия.Цатурян заявляет, что уже написала на нее заявления в прокуратуру. Пострадавшим необходимо вернуть больше четырех миллионов рублей. Виктория говорит: чтобы рассчитаться с потерпевшими девушками, она даже готова продать квартиру.Однако Ерчкова, со своей стороны, заявляет: она невиновна, деньги потенциальные участницы реалити-шоу переводили на карту Виктории, а та тратила их на себя, что может быть подтверждено выписками с банковского счета.В тоже время выяснилось, что Карина уже была замешана в аналогичном скандале. Оказалось, в прошлом году Ерчкова собирала деньги на организацию Недели детской моды.То мероприятие тоже не состоялось, при этом уголовное дело так и не было заведено.Что рассказывают люди, которые перечисляли деньги на участие в Неделе моды? Сколько тогда могла собрать на нее Ерчкова? Почему она избежала ответственности? И верно ли предположение, что за ней кто-то стоит?К кому попали деньги, перечисленные наивными подписчицами на реалити-шоу Виктории Цатурян, и есть ли шанс вернуть их обратно?Что показали результаты теста на "Полиграфе", и почему столь доверчивы поклонницы "див" из соцсетей?Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".