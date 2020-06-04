Валерий Николаев прославился после выхода на экраны многосерийной ленты День рождения Буржуя. В студии шоу Судьба человека актер назвал причины разрыва с Ириной Апексимовой.

Валерий Николаев прославился после выхода на экраны многосерийной ленты "День рождения Буржуя". В студии шоу "Судьба человека" актер назвал причины разрыва с Ириной Апексимовой.Впервые он женился на своей студенческой любви. Вместе с Натальей Пироговой артист учился в Школе-студии МХАТ. Девушка даже дождалась его из армии. Правда, брак продержался не дольше полутора лет. Как отметила звезда, виноваты в расставании слишком долгие репетиции в театрах, где они служили. Молодожены стали редко видеться, чаще ссориться... Артист называет эти отношения "студенческой сагой".Второй супругой Валерия Николаева стала Ирина Апексимова. Пара познакомилась на репетиции в "Табакерке". Актер добавил, что они как-то очень быстро сблизились и довольно скоро решили пожениться. Как отметил артист, до него у девушки был роман с другим коллегой – Сергеем Векслером. Звезда уверяет, что не отбивал Апексимову – все случилось само собой.Николаев заявил, что их отношения со второй женой были похожи на качели. "Но мы все равно старались помогать друг другу", – говорит звезда. Брак не спасло даже рождение общей дочери Дарьи. Девочка появилась на свет в 1994 году.Окончательно отношения испортились во время работы над второй частью "Дня рождения Буржуя", где актеры вместе снимались. "Иру как-то быстро вывели из проекта, все стало портиться, а потом я уехал работать в Лос-Анджелес", – говорит артист в эфире шоу "Судьба человека"."Как-то стало понятно, что движемся в разных направлениях. Я приезжал к дочке, но вот отношения с женой это не спасло", – признается актер.