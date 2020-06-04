В июне мировой нефтяной рынок сбалансируется по спросу и предложению, а в июле уже возможен дефицит нефти в размере 3-5 миллиона баррелей в сутки, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

В июне мировой нефтяной рынок сбалансируется по спросу и предложению, а в июле уже возможен дефицит нефти в размере 3-5 миллиона баррелей в сутки, считает министр энергетики РФ Александр Новак.По словам Новака, миновала апрельская угроза переполнения мировых нефтехранилищ, "и рынок стал гораздо лучше". "Мы видим дальнейший рост спроса". В июне с учетом продолжения действия сделки ОПЕК+ и сокращения добычи в других странах, "мы ожидаем, что выйдем на баланс спроса и предложения". "Так сказать, "на ноль", — сообщил Новак "Интерфаксу".Если в июле продолжится рост спроса и сокращение добычи альянсом ОПЕК+ и присоединившихся к нему стран, то "будем наблюдать дефицит на рынке, который позволит начать сокращение излишков накопленных запасов за март, апрель и май". "Размер этого дефицита будет зависеть от параметров сделки в июле, можно называть цифры 3-5 миллиона баррелей в сутки", — отметил он.Сейчас страны ОПЕК+ обсуждают продление еще на 1-2 месяца соглашения о сокращении добычи, действующего в мае-июне.Апрельское снижение мирового спроса на нефть достигало 25-28 миллионов баррелей в сутки, но в мае избыток предложения нефти снизился на 21 миллиона баррелей в сутки. "Дисбаланс на рынке сократился до уровня 7 миллиона баррелей в сутки", — пояснил министр.В мае договор ОПЕК+ пока выполняется лишь на три четверти. Россия одна из первых выполнила обязательство. Однако котировкам и этого оказалось достаточно: сорт Brent рванул вверх и в начале июня превысил 40-долларовый уровень. Но из-за дискуссии о квотах и сроках цены замедлили рост: с 3 июня российский и европейский эталоны нефти торгуются по $39-39,5 за баррель.ОПЕК и ее союзники во главе с Россией вместе с присоединившимися странами 10-12 апреля 2020 года договорились сократить добычу и убрать с рынка излишки нефти начиная с 1 мая. В рамках ОПЕК+ 23 страны договорились сократить добычу в совокупности на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Еще 9 стран вне ОПЕК+ заявили о планах сокращения добычи для поддержания сделки. Производители нефти, не входящие в альянс ОПЕК+, объявили о сокращении добычи нефти на 3,6 миллиона баррелей в сутки.Если все выполнят обещания, то сокращение добычи может достигнуть 15-20 миллионов баррелей в сутки. Участники сделки ОПЕК+ в начале июня обсудят ситуацию на рынке и выполнение соглашения о сокращении добычи.