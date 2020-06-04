Три недели назад освободившийся из колонии житель Омска ограбил таксиста на 700 рублей. Он так торопился, что оставил в салоне машины свои медицинские справки, по которым его и нашли. Признания подозреваемого сняли на видео.

Три недели назад освободившийся из колонии житель Омска ограбил таксиста на 700 рублей. Он так торопился, что оставил в салоне машины свои медицинские справки, по которым его и нашли. Признания подозреваемого сняли на видео.Как оказалось, на преступление мужчину толкнуло предательство нового приятеля, с которым они познакомились за пару часов. Собутыльник пообещал приютить знакомого, но по пути домой попросил таксиста притормозить, чтобы снять деньги в банкомате, однако в машину так и не вернулся. Обездоленный пассажир выхватил лезвие от ножа и пригрозил водителю расправой, а затем забрал 700 рублей и убежал.Найти его не составило труда: свое оружие он бросил рядом с машиной, а на сидении оставил медицинские справки. На допросе он признался в содеянном, пояснив, что после освобождения 8 мая скитался по улицам в ожидании жилья. Последний срок он получил за причинение тяжкого вреда здоровью.Подозреваемого в разбое уже взяли под стражу.