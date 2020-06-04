Московские власти опубликовали статистику смертности от коронавируса за последние сутки. По данным на раннее утро 4 июня, COVID-19 стал причиной смерти 64 пациентов. Общее число смертей от ..

Московские власти опубликовали статистику смертности от коронавируса за последние сутки. По данным на раннее утро 4 июня, COVID-19 стал причиной смерти 64 пациентов.Общее число смертей от коронавируса в Москве – 2685. У всех, кто скончался от COVID-19, был положительный тест на инфекцию.Отметим, что москвичи, как и жители других регионов России, обязаны соблюдать режим самоизоляции. В столице он будет действовать как минимум до 14 июня. Как писали "Дни.ру", в городе уже : открылись непродовольственные магазины, людям разрешили выходить на прогулку по определенным дням и заниматься спортом ранним утром.