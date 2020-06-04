В эфире телеканала Россия 1 врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев рассказал, о каких заболеваниях могут нам сообщать отекшие веки. При этом врач пояснил, в каких случаях возникает временная отечность у здоровых людей, и как с этим справиться.

В эфире телеканала "Россия 1" врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев рассказал, о каких заболеваниях могут нам "сообщать" отекшие веки.При этом врач пояснил, что отечность может возникать и у здоровых людей. Это происходит при неправильном питании (если человек ест много соленого, особенно на ночь), а также при голодании, недостаточном рационе.Кроме того, отеки зачастую возникают при зрительном переутомлении, в том числе длительной работе за компьютером.Они также могут быть сигналом гормонального расстройства – в частности, образовываться у женщин при менопаузеЕще одна возможная причина появления отеков – это стрессы.Для тех, у кого они не являются признаком серьезных заболеваний, ситуацию легко исправить правильным питанием, употреблением воды и 8-часовым сном.Однако если отеки не проходят больше суток, то это повод насторожиться и обратиться к врачу.Они могут быть симптомом заболевания сердечно-сосудисток системы – особенно если опухают нижние веки, а при надавливании на них остаются ямки – вмятины.Отекшие нижние веки с желтоватым оттенком, если отеки не проходят больше суток, также могут сигнализировать о заболевании почек.Нередко отеки наблюдаются при эндокринных заболеваниях, нарушении функции щитовидной железы, аллергии, а также заболевании слезовыводящих путей.В этом случае, советует Дмитрий Дементьев, надо обратиться к офтальмологу для назначения лечения.