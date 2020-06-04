Два патрульных катера проекта Раптор начали испытания на реке Нева. После завершения тестов они будут переданы Балтийскому флоту.

Два патрульных катера проекта "Раптор" начали испытания на реке Нева, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на петербургское судостроительное предприятие "Пелла". После завершения тестов они будут переданы Балтийскому флоту.Напомним, в середине апреля стало известно о спуске на воду двух "Рапторов". Это пятнадцатый и шестнадцатый катера, построенные для ВМС России. Они должны поступить на флот летом 2020 года.Катера проекта "Раптор" предназначены для патрулирования, высадки десанта, поисковых и спасательных операций. Они способны разгоняться до 90 километров в час, а топлива хватает на 550 километров.Корпус катера выдерживает попадания автоматных и винтовочных пуль. Вооружение – дистанционно-управляемая стабилизированная установка с тяжелым пулеметом калибра 14,5 миллиметра. Плюс два пулемета "Печенег" стоят по бортам катера. В десантном отсеке "Раптора" помещаются до 20 бойцов.