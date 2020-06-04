Лицензию на онлайн-торговлю лекарствами получили уже 20 аптечных организаций, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

20 аптечных организаций в России уже получили разрешение на онлайн-продажу лекарств, отпускающихся без рецепта. Об этом в эфире "Первого канала" рассказал глава отечественного Минздрава Михаил Мурашко."Сегодня уже 20 аптечных организаций, имеющих опыт работы больше года, и сетевые, имеющие в своем составе не меньше десяти аптек, уже получили разрешение на торговлю, продажу безрецептурных лекарственных препаратов с доставкой непосредственно до самого пациента, в том числе находящегося на самоизоляции", – сообщил министр.В начале апреля президент Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов. Аптеки, получившие соответствующую лицензию, смогут не только продавать эти товары онлайн, но и доставлять их на дом. Раньше забирать покупки можно было только из пунктов самовывоза, то есть аптек. При этом предполагалось, что через интернет осуществляется только бронирование товаров – продавать их онлайн было нельзя.