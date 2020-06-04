Прогнозы по поводу сроков возвращения России к обычной жизни после ситуации с коронавирусом необходимо давать с опорой на мнение специалистов, считают в Кремле.

Прогнозы по поводу сроков возвращения России к обычной жизни после ситуации с коронавирусом необходимо давать с опорой на мнение специалистов, считают в Кремле."С какими-то прогнозами, наверно, все-таки должны выступать люди, которые основывают свои суждения на мнении специалистов, эпидемиологов, медиков", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.При этом он отметил, что в целом в стране наблюдается положительная динамика по заболеваемости COVID-19, и ситуация постепенно стабилизируется, передает РБК."С какими-то более долгосрочными прогнозами, вы знаете, все выступают весьма осторожно, что касается страны в целом", — добавил он.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал прогноз, что жителям города придется носить маски до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса, а это может произойти только осенью текущего года или даже позднее."Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни", — предположил столичный мэр.Среди всех российских регионов в Москве оказалось больше всего заболевших COVID-19. По данным на 4 июня, число выявленных инфицированных достигло 189 214 человек. Полностью выздоровели уже 94 715 заболевших, 2 749 пациентов скончались.