Полезный и актуальный подарок из Китая. Генеральное консульство Поднебесной вручило Екатеринбургу одноразовые маски. Всего в уральскую столицу привезли сорок тысяч этих средств индивидуальной защиты, сообщает ГТРК Урал.

Полезный и актуальный подарок из Китая. Сегодня Генеральное консульство Поднебесной вручило Екатеринбургу одноразовые маски. Всего в уральскую столицу привезли сорок тысяч этих средств индивидуальной защиты, сообщает ГТРК "Урал".Сегодня половину партии развезли по городским подстанциям скорой помощи. Естественно, первыми маски получат бригады, работающие с коронавирусными больными. Кроме того, комплекты предназначены для врачей, которые выезжают по вызовам к больным с симптомами ОРВИ и пневмонией. Медики, принимающие сейчас на себя главный удар, должны быть полностью обеспечены средствами защиты.Другую часть презента из Китая отправили в Институт развития образования Свердловской области. Здесь они будут ждать своего часа — периода сдачи ЕГЭ. Маски понадобятся и самим организаторам, которые будут работать в пунктах проведения испытаний, и экспертам. На них возложена проверка соблюдения всех требований при сдаче экзамена.