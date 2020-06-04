В Подмосковье полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии. Машину он спрятал, а сам вернулся на службу. Сегодня стало известно, что подозреваемого уволили со службы.

В Подмосковье полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии. Машину он спрятал, а сам вернулся на службу. Сегодня стало известно, что подозреваемого уволили со службы.ДТП произошло вечером 2 июня на 95-м километре дороги, связывающей Москву и Касимов, а за рулем Nissan Qashqai находился 34-летний капитан ОМВД по Егорьевску. По данным следователей, водитель отвлекся на разговор с пассажиром и не заметил пешехода.После наезда страж порядка и не подумал остановиться и вызвать медиков. Он скрылся с места и спрятал автомобиль в гараже у матери, а сам вернулся в Егорьевск. От полученных травм 40-летний мужчина скончался.Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, "руководством ОМВД России по городскому округу Егорьевск проведена служебная проверка, по результатам которой полицейский уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел". Теперь, в соответствии с законодательством, он будет привлечен к ответственности.Также к дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители.Суда подозреваемый будет дожидаться в следственном изоляторе.