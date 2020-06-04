Согласно исследованию оружие пригодно к производству выстрелов холостыми патронами...

Сотрудники полиции ОМВД России по району Гольяново задержали 31-летнего мужчину по подозрению в хулиганстве.В полицию поступило сообщение о том, что на Чусовской улице неизвестный мужчина стреляет из предмета, похожего на пистолет.Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого по месту временного проживания на той же улице. Им оказался приезжий мужчина.Установлено, что данный гражданин, находясь во дворовой территории жилого дома, из хулиганских побуждений, нарушая общественный порядок, произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенных автомата Калашникова и пистолета ТТ, на которые у него имелись разрешительные документы. Согласно исследованию данное оружие пригодно к производству выстрелов холостыми патронами.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73