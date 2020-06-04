Незадачливый мигрант выпил с московским знакомым, угнал у него машину, попал в аварию, но скрылся с места ДТП. При этом пострадавший водитель снял его на видео и продемонстрировал запись инспекторам, после чего злоумышленника задержали.

Незадачливый мигрант выпил с московским знакомым, угнал у него машину, попал в аварию, но скрылся с места ДТП. При этом пострадавший водитель снял его на видео и продемонстрировал запись инспекторам, после чего злоумышленника задержали.Hyundai Sonata была припаркована у дома по Фестивальной улице, где встретились старые знакомые. Гость после застолья собрался в магазин, а по пути незаметно прихватил ключи от автомобиля. На нем он и отправился колесить по Москве.Далеко уехать не получилось: на светофоре мужчина попал в ДТП, протаранив притормозившее такси. Водитель последнего как раз и снял угонщика на видео — тот уехал с места со второй попытки, пообещав через 10 минут перевести деньги за нанесенный ущерб. Эти кадры и помогли задержать подозреваемого.Мужчине вменяют неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.