Владимир Потанин, самый богатый человек в России, потерял за день $1,6 миллиарда из-за снижения стоимости акций ГМК Норильский никель после разлива топлива на принадлежащей компании ТЭЦ.

Владимир Потанин, самый богатый человек в России, потерял за день $1,6 миллиарда из-за снижения стоимости акций ГМК "Норильский никель" после разлива топлива на принадлежащей компании ТЭЦ.Сейчас состояние Потанина оценивается в $24,9 миллиарда, и он все еще остается самым богатым в России согласно данным счетчика Forbes Real Time. К 17:00 мск снижение цены акций "Норникеля" на Московской бирже ускорилось до 9% с 4% на утренних торгах. Снижение цены происходило постепенно.По оценке Forbes, Владимир Потанин вошел в тройку "рекордсменов-миллиардеров" с наибольшими потерями за день. На первом месте в этой тройке китайский бизнесмен Цинь Иньлинь с потерей $7,5 миллиарда, на третьем месте — Марк Цукерберг ($926 миллионов).По итогам 2019 года российскую часть рейтинга богатейших людей по версии Forbes возглавил глава и бенефициар горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин с состоянием в $19,7 миллиарда.По оценке Greenpeace, экологический ущерб водным объектам из-за утечки топлива под Норильском может достигнуть 6 миллиардов руб.В эфире телеканала "Россия-1" первый вице-президент — операционный директор ПАО "ГМК "Норильский никель" Сергей Дяченко заявил, что "ни у кого не было ни малейшего желания скрывать ситуацию и не говорить о размере этой катастрофы для нас".Авария на норильской ТЭЦ — это масштабная, экстраординарная экологическая катастрофа. Более 21 тысячи тонн дизельного топлива попало в почву и водные объекты. Дяченко подробно рассказал о случившемся. По его словам, 29 мая на норильской ТЭЦ в результате внезапного обрушения свайных основ под дизельным танком из резервуара вылилось больше 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Сильный поток засорил прилегающую территорию, промышленные земли Норильского комбината и попал в безымянный ручей, который впадает в реку Амбарная.