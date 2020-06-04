После разлива 20 тонн нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочка Норникеля) в Красноярском крае было возбуждено три уголовных дела – о ..

После разлива 20 тонн нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, "дочка" "Норникеля") в Красноярском крае было возбуждено три уголовных дела – о порче земли, о нарушении правил охраны окружающей среды и о загрязнении вод. Все они были объединены в одно производство.В рамках расследования был задержан начальник цеха Вячеслав Старостин, передает телеканал "". От дачи показаний он отказался. В причинах экологической катастрофы, обстоятельствах произошедшего и степени вины фигурантов разбираются эксперты.Напомним, 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 дочерней компании "Норникеля" – Норильско-Таймырская энергетическая компания – разлилось больше 21 тысячи тонн дизельного топлива. Оно просочилось в почву и попала в окрестные реки.В Красноярском крае введен режим ЧС федерального уровня, экстренное совещание по поводу произошедшего провел президент России Владимир Путин.