В эфире телеканала Россия 1 Валерий Николаев, снимавшийся у Стоуна, Нойса и Спилберга, рассказывает не только о своей профессиональной карьере, но и раскрывает секреты отношений с Ириной Апексимовой, Дарьей Поверенновой, Татьяной Овсиенко и женщиной, с которой в итоге обрел крепкую семью.

Романтичный мачо, востребованный в Голливуде – он снимался у Оливера Стоуна, Филлипа Нойса и Стивена Спилберга, который на совместно фотографии написал: "Станиславский бы тобой гордился".В эфире телеканала "Россия 1" Валерий Николаев рассказывает о том, как благодаря спортивной травме пришел в театральный кружок, и это стало первым шагом к головокружительной карьере актера.Многие поклонники помнят восхитительный номер Николаева с Ириной Апексимовой в фильме "Ширли-Мырли". На тот момент они уже были мужем и женой.У них вместе было много совместного творчества – в том числе и во время учебы в США, куда их отправил Олег Табаков, однако съемки в сериале "День рождения Буржуя" для них стал судьбоносным: как актеров – прославил, а как супругов – развел.Их дочери Даше тогда шел шестой год, но Валерий с Ириной вдруг поняли, что начали движение в разных направлениях, и это их "раскололо".При этом актер уверяет: вывод Ирины Апексимовой из второй части "Буржуя" никак не связан с их семейными неурядицами, а Дарья Повереннова, которая в сериале сыграла сестру героя Николаева, не была причиной развода.Валерий рассказывает, что отношения с ней начались гораздо позже — уж после развода с Апексимовой, а окрепли на съемках второго сезона этого сериала.Однако долгих отношений у них не сложилось: Николаев встретил другую женщину, которая покорила его беспредельной добротой и искренностью. Так он характеризует певицу Татьяну Овсиенко, с которой вместе они были пять лет. Но и с ней семья не сложилась.А потом в его жизни появилась потомственная артистка цирка – воздушная гимнастка Эльмира Земскова, в которой, по признанию Николаева, он увидел и жену, и любовницу, и настоящего друга, и мать своих будущих детей.Она же вытащила его из алкогольной ямы, в которую провалился актер после смерти отца и трудностей в профессии.Тогда были и пьяные ДТП, и побег из зала суда, и госпитализация с перитонитом, и несколько операций.Супруга помогла преодолеть ему это кризис, и сейчас, рассказывает Николаев, он не пьет, и в его жизни все нормализовалось.Кем была первая жена актера? Где он познакомился с Ириной Апексимовой, и какими профессиональными успехами они могли гордиться после поездки на стажировку в США? За какие заслуги их отправил туда Олег Табаков?Правда ли, что Дарья Повереннова ради Валерия развелась с мужем, а нынешняя жена Эльмира при знакомстве не знала, что он – известный актер?Что рассказал о съемках "Буржуя" партнер Николаева по сериалу Анатолий Журавлев, и с каким музыкальным инструментом он пришел на телеэфир?Об этом и не только – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".