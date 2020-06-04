Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о поручении, которое дал президент России Владимир Путин по итогам совещания о разливе дизельного топлива в Норильске, передает . ..

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о поручении, которое дал президент России Владимир Путин по итогам совещания о разливе дизельного топлива в Норильске, передает . Российский лидер обратил внимание на расхождение данных о скорости информирования инстанций о ЧП. Соответствующие органы проведут проверку и установят истину, подчеркнул Дмитрий Песков.Напомним, что ЧП случилось 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей дочерней компании "Норникеля". Из поврежденного резервуара вылилось порядка 21 тонны солярки, которая загрязнила почву и окрестные реки. В Красноярском крае был введен режим ЧС федерального значения.