В Москве в четверг может быть побит очередной рекорд интенсивности дождей. Об этом предупреждают синоптики. В Центральной части России накануне и этой ночью прошли сильные ливни. Многие крупные города ушли под воду.

В Москве в четверг может быть побит очередной рекорд интенсивности дождей. Об этом предупреждают синоптики. В Центральной части России накануне и этой ночью прошли сильные ливни. Многие крупные города ушли под воду. Синоптики обещают столице новый рекорд. Но худшее в плане погоды уже позади.По регионам Центральной России пронеслась очередная волна аномальных ливней. Дожди начались накануне во второй половине дня, и уже спустя несколько часов Тамбов, Рязань и Тула утонули. По улицам потекли настоящие реки, машины глохли прямо на проезжей части.В той же Рязани только за сегодняшнюю ночь выпало 38 мм осадков (это половина месячной нормы). В Тамбове — 25 мм. Свыше 20 мм фиксировали также метеостанции Московской и Калужской областей. Значения заоблачные! Но даже они меркнут по сравнению с тем, что показала метеостанция городка Узловая в Тульской области: 138 мм за день среды, то есть всего за 12 часов. Случись такой дождь где-нибудь во влажных тропиках, он все равно бы считался чем-то за гранью добра и зла.Главная опасность ливней сейчас - это паводок. Буквально несколько дней назад регион уже пережил волну рекордных осадков, и реки сразу же начали стремительно подниматься. Этот процесс продолжается и сейчас. Видео из пострадавших от наводнений районов пользователи выкладывают в соцсети буквально каждый день. "Если туда упадешь — все, хана. Метра на три вода поднялась! Если бы не забор — хана, уплыли бы", — говорит очевидец.По последней информации, отдельные реки Центра России уже поднялись на несколько метров. Например, Протва в Обнинске с 28 мая прибавила почти 4,5 метра. Интенсивно растут Москва, Ока, Клязьма. Причем эти данные еще не учитывают вчерашние ливни. С большой долей вероятности в ближайшие дни масштаб паводков заметно увеличится.Погоду на большей части Русской равнины продолжает определять старый ненастный вихрь с центром над Востоком Украины. Почти неделю он не мог преодолеть сопротивление скандинавского антициклона, а потому атмосферные фронты "висели" практически на одном и том же месте. Накануне ему удалось потеснить очаг высокого давления, фронты двинулись на север. И в их зонах повысились контрасты температуры. Следствием чего и стали ливни в центре страны.Сегодня фронтальные разделы уйдут еще дальше на северо-восток. Так что самые сильные ливни будут уже наблюдаться на севере Центрального района, северо-западе страны и в Поволжье. Впрочем, и в других регионах Европейской России пока будет пасмурно и довольно дождливо. Но ключевое слово здесь пока. Прошедшие сильные осадки ознаменовали собой кардинальную перемену погодного тренда. Затяжной период ненастья заканчивается, и начинается лето. Уже сегодня из-за отступления антициклона на Русской равнине сформировался устойчивый южный поток. В настоящий момент в регион начал поступать очень теплый воздух с севера Каспия. А с завтрашнего дня он окажется ориентирован аж со Средиземного моря. А следовательно, потепление будет только усиливаться.Тепло добьет даже до Санкт-Петербурга, где до этого было довольно прозладно. Сегодня город на Неве окажется во власти фронтальных разделов, которые подошли с юго-востока. Небо над Северной столицей будет закрыто плотной пеленой дождевых облаков. По расчетам, может выпасть около 10 мм осадков, или почти пятая часть июньской нормы. Температура не превысит 16 градусов. Но в дальнейшем погода станет улучшаться, а воздух прогреется до комфортных 24 градусов.В Москве уже сегодня мы ожидаем до плюс 20 градусов, что вполне соответствует климату июня. Дожди все еще возможны. Они принесут менее 5 мм осадков. Завтра такой характер погоды сохранится. Но в выходные осадки практически прекратятся, показания термометров поднимутся до 23-25 градусов, а в начале следующей недели столбики термометров устремятся к отметке плюс 30 градусов.