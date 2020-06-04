Прокуроры Южной Кореи запросили ордер на арест преемника главы Samsung Group Джея Ли, передает Reuters.

Прокуроры Южной Кореи запросили ордер на арест преемника главы Samsung Group Джея Ли, передает Reuters.Сообщается, что такое решение было принято в ходе расследования сделки о слиянии в 2015 году, а также в рамках дела о мошенничестве с бухгалтерией.Это может создать новые проблемы для Ли, который в случае ареста может вернуться в тюрьму чуть более чем через два года после освобождения из-под стражи в феврале 2018 года.Ли уже предстал перед судом по обвинению во взяточничестве, в ​​котором фигурировала бывший президент Пак Кын Хе. Он провел год в заключении, пока дело о взяточничестве не было приостановлено в 2018 году.Прокуратура заявила, что добивалась ареста Ли по подозрению в манипулировании ценами на акции и нарушениях правил аудита среди прочих преступлений. Центральный суд Сеула рассмотрит ходатайство обвинения 8 июня, говорится в заявлении.В своем заявлении адвокаты Ли выразили "глубокое сожаление" по поводу требования со стороны обвинения, добавив, что их клиент сотрудничал со следствием, пока Samsung переживала кризис в управлении.Акции Samsung Electronics выросли на 0,4% после информации о требованиях прокуратуры.Прокуроры расследуют подозрения в мошенничестве с бухгалтерским учетом в фармацевтической компании Samsung Biologics, после того как корейский финансовый наблюдатель пожаловался, что стоимость компании выросла на 4,5 триллиона вон ($3,7 миллиарда) в 2015 году.Обвинители утверждают, что нарушение помогло повысить стоимость его основного владельца, Cheil Industries, который считал Ли своим главным акционером и объединился с Samsung C&T, де-факто холдинговой компанией, сообщает информационное агентство Yonhap.Адвокаты Ли попросили провести внешнюю проверку, чтобы оценить обоснованность обвинительного заключения, и прокуроры следуют необходимым процедурам, говорится в заявлении.В прошлом месяце прокуроры допросили 51-летнего Ли о последнем расследовании. Он также принес извинения за разногласия по поводу своего планирования преемственности и пообещал гарантировать трудовые права в Samsung.В заявлении Samsung говорится, что семь филиалов компании, в том числе Samsung Electronics, создали группу по трудовым отношениям с целью улучшения политики.Год лишения свободы Ли последовал за отдельными обвинениями в том, что он подкупил бывшего президента страны Пак для поддержки со стороны правительства в деле о слиянии 2015 года, которое помогло усилить контроль над главным конгломератом Южной Кореи.