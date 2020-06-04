В прямом эфире в инстаграм-аккаунте Яна Рудсковская смогла рассмешить Светлану Лободу. Конфуз случился из-за названия песни исполнительницы.

В прямом эфире в инстаграм-аккаунте Яна Рудсковская смогла рассмешить Светлану Лободу. Конфуз случился из-за названия песни исполнительницы.Супруга Евгения Плющенко хвалила творчество артистки и отметила, что особенной ей нравится трек "Пуля-дуля". Звезда не сразу поняла, про какую именно композицию говорит подруга.Зато народ в Сети быстро смекнул, что речь о популярной песне Светланы Лободы "Пуля-дура". Поклонников насмешила оговорка Яны Рудковской. В итоге даже появилось забавная пародия: на клип артистки наложили слова "пуля-дуля" из уст жены фигуриста.Экс-солистка группы "ВИА Гра" оценила народное творчество и даже опубликовала шуточное видео у себя в инстаграм-аккаунте. Она от души посмеялась и отметила, что обожает Яну Рудсковскую.3 Июн 2020 в 9:34 PDTУвы, продюсеру не очень понравилось, что над ней подшучивают. Звезда постаралась сохранить лицо, добавив, что наконец-то записала совместный трек с Лободой. Светлана в итоге даже перепела в "Сторис" инстаграм-аккаунта отрывок композиции, изменив слово "дура" на "дуля" – поклонники остались довольны.А телеграм-канал "НеМалахов" опубликовал еще несколько забавных вариантов названия песен звезды. В топ вошли "К челту любовь", "СупелСтал" и "В зоне лиска".