Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Темой заседания стала борьба с коронавирусом в России.

Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Темой заседания стала борьба с коронавирусом в России.Глава страны сообщил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется и улучшается. Однако расслабляться властям регионов пока рано: необходимо тщательно следить за эпидемиологической обстановкой и оперативной реагировать на каждую возникшую проблему.В ходе совещания Владимир Путин также отметил, что в Забайкалье наблюдается сложная динамика с распространением инфекции. Президент поручил Министерству обороны развернуть госпиталь в регионе, передает РБК. В медучреждении должно быть все необходимое оборудование для незамедлительной помощи заразившимся.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что темпы распространения инфекции замедлились. На прошлой неделе суточный прирост заболевших составил 2,3%. Это позволило 19 субъектам страны начать поэтапно снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.1 Июн 2020 в 9:57 PDTПо состоянию на 4 июня заразились 441 108 граждан. Большинство случаев заболевания зарегистрировано в Москве. Там инфекцию выявили у 189 214 жителей. Мэр города Сергей Собянин заявил, что масочный режим продлится до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса. Предположительно, послабления могут произойти в октябре этого года.