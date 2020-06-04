В одном из домов на Смоленском бульваре в Москве пьяная женщина напала на своего 18-летнего сына и его 30-летнюю сестру. Молодой человек обратился в полицию, передает . У парня были ..

В одном из домов на Смоленском бульваре в Москве пьяная женщина напала на своего 18-летнего сына и его 30-летнюю сестру. Молодой человек обратился в полицию, передает . У парня были зафиксированы поверхностные порезы на животе. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Женщину в наркологическое отделение увезла специализированная психиатрическая бригада.