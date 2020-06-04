Президент России Владимир Путин обратил внимание на расхождения в данных о происшествии на ТЭЦ в Норильске. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на расхождения в данных о происшествии на ТЭЦ в Норильске. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.3 июня президент провел совещание по вопросу ликвидации последствий ЧП, передает РИА Новости. Там ему сообщили об утечке дизтоплива."Он обратил внимание на расхождение в данных о том моменте, когда поступила информация, которую он получил по линии официальных ведомств – прежде всего это МЧС – и руководства региона, то есть от губернатора (Красноярского края Александра – ред.) Усса", – рассказал Песков. Он добавил, что Путин обещал поручить правоохранительным органам "установить истину".Песков отметил, что данные, озвученные региональными властями на совещании у президента, расходятся и с данными, предоставленными компанией-оператором ТЭЦ. Теперь правоохранительным органам предстоит установить, были ли соблюдены нормативы при информировании властей и экстренных служб о случившемся в Норильске.29 мая на норильской ТЭЦ-3 получил повреждение один из резервуаров с дизельным топливом. В результате произошла утечка 21 тысячи кубометров топлива. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. По факту этого происшествия были возбуждены четыре уголовных дела.