ФИФА запретила казанскому Рубину регистрировать новых игроков. Причина - несвоевременная оплата за трансфер защитника словенской Олимпии Филиппа Уремовича.

ФИФА запретила казанскому "Рубину" регистрировать новых игроков. Причина — несвоевременная оплата за трансфер защитника словенской "Олимпии" Филиппа Уремовича."Рубин" приобрел хорвата до 2018 году. Казанцы уже сумели снизить сумму неустойку в десять раз, но не смог рассчитаться окончательно. "Олимпия" пожаловалась на "Рубин" в ФИФА, и та отреагировала на запрос словенского клуба."ФИФА запретила "Рубину" регистрировать новых игроков. Но эта мера — временная. В ближайшее время мы постараемся добиться снятия ограничений", — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу казанцев.