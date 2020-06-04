Ожидается, что в этом году мировые поставки смартфонов упадут на 11,9% - самое большое годовое падение за всю историю.

Ожидается, что в этом году мировые поставки смартфонов упадут на 11,9% - самое большое годовое падение за всю историю.В своем недавнем прогнозе по рынку, исследовательская фирма IDC ожидает, что поставки составят 1,2 миллиарда в 2020 году, по сравнению с чуть менее чем 1,4 миллиардами в прошлом году. Годовой прогноз следует за рекордным падением на 11,7% в годовом исчислении. IDC резко пересмотрела свой февральский ежегодный прогноз, когда была первая вспышка вируса. Тогда снижение поставок предполагалось на уровне 2.3%.На спрос и предложение повлияла пандемия коронавируса, прогноз IDC указывает на рост продаж и поставок в 2021 году, предполагая, что некоторые закупки сейчас отложены, но не полностью отменены. Распространение мобильных сетей пятого поколения также будет способствовать возрождению потребительского интереса, говорят исследователи.В IDC констатируют, что в начале квартала проблема со стороны предложения была актуальна, но затем глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, повлиял уже на спрос. Дальнейшее падение продаж на рынке остановил только статус смартфона как незаменимого в жизни человека гаджета, считают исследователи.По данным IDC, на внутреннем рынке Китая будет наблюдаться только однозначный спад, что указывает на восстановление страны после первоначальной вспышки эпидемии. В Китае наблюдалось снижение на 20,3% в годовом исчислении, и это оказало огромное влияние на общий рынок, поскольку на эту страну приходится почти четверть мировых поставок, по данным IDC. Большая часть Китая была закрыта в феврале на длительный период в рамках усилий страны по сдерживанию вспышки.Глобальная зависимость от китайских компонентов для смартфонов и сборочных линий также вызвала большие проблемы в течение минувшего квартала, а поставки в США и Западную Европу упали на 16,1% и 18,3% соответственно, сказали в IDC."Ожидается, что 5G станет катализатором на протяжении всего прогнозного периода, что сыграет жизненно важную роль в восстановлении мирового рынка смартфонов в 2021 году", — говорят аналитики IDC.Как сообщали аналитики Gartner, в I-м квартале 2020 года было поставлено на 20,2% меньше устройств, чем за аналогичный период 2019-го. Спад зафиксировала почти вся пятерка крупнейших производителей смартфонов, за исключением Xiaomi. Samsung, Huawei и Oppo получили двузначные цифры падения — 22,7%, 27,3% и 19,1% соответственно, Apple — 8,2%.Единственной компанией, показавшей хоть и небольшой рост (1,4%), оказалась китайская Xiaomi, во много благодаря спросу на недорогие модели на международном рынке. У всех прочих производителей объемы отгрузок в I-м квартале года упали на 24,2%, пишет TechCrunch со ссылкой на отчет.Новая линейка iPhone 11 помогла Apple уверенно начать год, однако вспышка эпидемии и карантинные меры поставили крест на дальнейшем росте. "Если бы не COVID-19, объемы продаж iPhone, скорее всего, достигли бы рекордного уровня в этом квартале, — сказала аналитик Gartner Аннет Циммерман. — Нарушения в цепочке поставок и снижение потребительских расходов остановили эту положительную тенденцию в феврале".Ситуация с COVID-19 все еще остается неопределенной, однако некоторые признаки восстановления рынка уже можно проследить. "Способность Apple обслуживать клиентов через онлайн-магазины, а также возвращение производства к нормальным уровням в конце марта помогли частично восстановить наметившуюся ранее положительную динамику", — добавили в Gartner.