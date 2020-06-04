Страны ОПЕК+ в ближайшие дни обсудят параметры соглашения о сокращении добычи, заявил журналистам министр энергетики страны Мухаммед Аркаб.

Страны ОПЕК+ в ближайшие дни обсудят параметры соглашения о сокращении добычи, заявил журналистам министр энергетики страны Мухаммед Аркаб."Мы достигли снижения производства на 9,7 миллиона баррелей за два месяца", — отметил министр, уточнив, что страны положительно оценили итоги выполнения соглашения.По его словам, наибольший вклад сделали Россия, Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ. Аркаб выразил надежду, что 23 страны, подписавшие соглашение о сокращении добычи, продолжат сотрудничество.Saudi Aramco, государственная нефтекомпания Саудовской Аравии, закладывающая ценовой тренд на рынках Азии, отложит публикацию официальных июльских отпускных цен на нефть как минимум до воскресенья в ожидании результатов встречи ОПЕК+, сообщили Reuters в четверг два источника, знакомых с ситуацией.Страны ОПЕК+ все еще не определились с датой виртуальной встречи своих министров. Встреча все еще возможна на этой неделе, но только в случае получения обещаний следовать квотам от стран, не полностью выполняющих свои обязательства. "Между министрами идут дискуссии о возможности компенсировать недостаточное майское соблюдение сделки в июне и июле", — сообщил один из источников.В мае договор ОПЕК+ пока выполняется лишь на три четверти. Россия одна из первых выполнила обязательство.В июне мировой нефтяной рынок сбалансируется по спросу и предложению, а в июле уже возможен дефицит нефти в размере 3-5 миллиона баррелей в сутки, считает министр энергетики РФ Александр Новак.Цены европейского эталона Brent и российского Urals в начале июня превысили 40-долларовый уровень. Но из-за дискуссии о квотах и сроках цены замедлили рост: с 3 июня российский и европейский эталоны нефти торгуются по $39-39,5 за баррель.ОПЕК и ее союзники во главе с Россией вместе с присоединившимися странами 10-12 апреля 2020 года договорились сократить добычу и убрать с рынка излишки нефти начиная с 1 мая. В рамках ОПЕК+ 23 страны договорились сократить добычу в совокупности на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Еще 9 стран вне ОПЕК+ заявили о планах сокращения добычи для поддержания сделки. Производители нефти, не входящие в альянс ОПЕК+, объявили о сокращении добычи нефти на 3,6 миллиона баррелей в сутки. Ранее Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей в сутки в дополнение к сокращению, согласованному в рамках сделки ОПЕК+.