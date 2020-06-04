Родные и близкие семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе Формула-1 Михаэля Шумахера приняла решение впредь больше не рассказывать о его самочувствии.

Родные и близкие семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэля Шумахера приняла решение впредь больше не рассказывать о его самочувствии.Этой информацией поделился младший брат "Красного барона" Ральф Шумахер. "Вместе с семьей мы договорились, что больше ничего не скажем по этому вопросу", — цитирует Ральфа GranPX.Напомним, что Михаэль Шумахер продолжает восстанавливаться от полученной им травмы во время спуска на горных лыжах на склонах Франции. Тогда, в декабре 2013 года, у него была диагностирована черепно-мозговая травма с большим количеством повреждений обоих полушарий мозга.В начале 2020 года итальянский нейрохирург Никола Аччиари заявил, что "Шумми" уже не тот. Медик заявил, что знаменитый автогонщик очень сильно изменился внешне и теперь это человек, сильно отличающийся от того, которого мы помним.