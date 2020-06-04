В Рязани на Московском шоссе фура выехала на встречку и устроила аварию из шести машин. Пострадали четыре человека, дорога полностью перекрыта.
В Рязани на Московском шоссе фура выехала на встречку и врезалась в грузовик. В аварию также попали несколько легковушек
Издание RZN.info сообщило о четырех пострадавших. Подробная информация о состоянии попавших в аварию людей не поступала.
Очевидцы рассказывают, что видели, как одного мужчину грузили в карету скорой помощи на носилках.
Дорога была перекрыта в обе стороны.