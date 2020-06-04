Признанное ООН ливийское правительство национального согласия (ПНС) объявило о полном возвращении контроля над столицей страны. Как сообщает Aljazeera, правительственные силы освободили пригороды Триполи от бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА).

Признанное ООН ливийское правительство национального согласия (ПНС) объявило о полном возвращении контроля над столицей страны. Как сообщает Aljazeera, правительственные силы освободили пригороды Триполи от бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА).Ранее отряды ПНС также заняли международный аэропорт Триполи, захваченный ЛНА еще в прошлом году.Параллельно источник в ЛНА сообщил агентству Reuters, что силы национальной армии под командованием Халифы Хафтара будут выведены из столицы в город Тархуна 4 июня.В 2011 году после свержения и убийства лидера Ливии Муаммара Каддафи страна практически перестала функционировать как единое государство. В Ливии существуют два органа власти: ПНС под руководством Фаиза Сарраджа, заседающее в Триполи, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который действует на востоке страны при поддержке ЛНА. Уже больше года противоборствующие стороны ведут бои за Триполи.По данным ближневосточных СМИ, ЛНА до сих пор удерживает восточные и южные части Ливии, где расположены нефтяные предприятия страны.