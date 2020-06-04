В России инвестиции в коммерческую недвижимость снизятся на 30% по итогам 2020 года, а скидки на проблемные объекты могут достигать 50%, прогнозирует международная консалтинговая компания Knight Frank.

В России инвестиции в коммерческую недвижимость снизятся на 30% по итогам 2020 года, а скидки на проблемные объекты могут достигать 50%, прогнозирует международная консалтинговая компания Knight Frank.Для бизнес-центров с удачным расположением дисконт будет достигать 10-15%, для действующих успешных торговых центров – 20-25%, а для пустующих – до 50%.При этом каждый второй инвестор в недвижимость интересуется проблемными активами.Но российский рынок оказался в лучшем состоянии, чем в Европе. За последние 5-10 лет европейская коммерческая недвижимость только дорожала, а сейчас ситуация изменилась: девелоперам придется начинать проекты в сложных условиях.В четверг, 4 июня, стало известно о крупнейшей сделке на рынке офисной недвижимости. Компания AFI Development и группа "Тинькофф" подписали соглашение сроком на 12 лет об аренде строящегося бизнес-центра AFI Square на улице Грузинский Вал около метро "Белорусская".Строительство офисного здания класса А общей площадью более 90 тысяч кв. м завершат в первом полугодии 2022 года. В офисе разместятся свыше 6 тысяч человек и ключевые подразделения группы: "Тинькофф Банк", "Тинькофф Страхование", "Тинькофф Мобайл", "Тинькофф Образование", "Тинькофф Путешествия", центр разработки и другие.