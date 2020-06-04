Злоумышленники путем обмана получали от потерпевших реквизиты банковских карт и с помощью специального программного обеспечения списывали денежные средства...

СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств с банковских счетов граждан мошенническим путем.Установлено, что фигуранты уголовного дела осуществляли телефонные звонки жителям Москвы и Подмосковья, в ходе которых представлялись сотрудниками службы безопасности банков и сообщали ложные сведения о якобы несанкционированных списаниях денежных средств граждан. После чего злоумышленники путем обмана получали от потерпевших реквизиты банковских карт и с помощью специального программного обеспечения списывали денежные средства последних. Аналогичным способом фигуранты совершили 13 противоправных деяний, общая сумма материального ущерба составила свыше 200 тысяч рублей.СЧ СУ УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 УК РФ «Кража», 159 УК РФ «Мошенничество».Сотрудниками ОУР УВД по ЦАО установлены двое подозреваемых мужчин. Одному из злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй соучастник объявлен в федеральный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53