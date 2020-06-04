Генеральный директор выступающего в ПФД подмосковного клуба Родина Константин Архипов заявил, что слияния его клуба с Химками не планируется. Родина останется играть в ПФЛ - третьем по силам дивизионе российского футбола.

Генеральный директор выступающего в ПФД подмосковного клуба "Родина" Константин Архипов заявил, что слияния его клуба с "Химками" не планируется. "Родина" останется играть в ПФЛ — третьем по силам дивизионе российского футбола.Ранее проходила информация о возможном объединении двух клубов из Химок. В этом случае бы коллектив выступал бы в ПФЛ. Но Константин Артхипов сказал РИА Новости, что никакого объединения не планируется. "Родина" будет играть в ПФЛ, а "Химки" — в ФНЛ."Химки" по итогам досрочно завершенного чемпионата ФНЛ заняли второе место. Однако клуб отказался от повышения в классе. В ближайшее время клуб должен обрести нового владельца в лице бизнесмена Сергея Ломакина.