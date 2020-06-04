История о якобы убийстве Владислава Позднякова получила неожиданное развитие.

История о якобы убийстве Владислава Позднякова получила неожиданное развитие. Лидер так называемого "Мужского государства", вопреки сообщениям его сторонников о "смертельном нападении с ножом в Стамбуле" и нескольким ранее опубликованным фотографиям, оказался жив.В подтверждение в Сети было распространено соответствующее видео. Мнимный мертвец как ни в чем не бывало встает из фейковой лужи крови и подходит к объективу камеры. Инсценировка — в стиле Аркадия Бабченко, хотя СБУ, равно как и другие спецслужбы, тут, разумеется, ни при чем. Свою выходку условно осужденный разжигатель вражды и радикальный женоненавистник объяснил "желанием потроллить врагов", передает телеканал "Россия 24".